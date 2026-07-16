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Новый бренд «Край счастливых семей» запустили в Хабаровском крае

В рамках бренда действуют меры поддержки для семей: миллион на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка, прогрессивный материнский капитал, выплаты студенткам-очницам, «Молочная кухня» и проект «Хабаровское долголетие» для старшего поколения. Губернатор Дмитрий Демешин ставит задачу сделать семью главным трендом и образом жизни. У региона уже есть успехи — за год число многодетных семей выросло на.

В рамках бренда действуют меры поддержки для семей: миллион на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка, прогрессивный материнский капитал, выплаты студенткам-очницам, «Молочная кухня» и проект «Хабаровское долголетие» для старшего поколения. Губернатор Дмитрий Демешин ставит задачу сделать семью главным трендом и образом жизни. У региона уже есть успехи — за год число многодетных семей выросло на 1 300, а всего сейчас их — более 24 тысяч.