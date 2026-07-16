Новости Красноярского края 16 июля: цены на бензин, метро, смертельное ДТП

Красноярскстат поделился свежей аналитикой о динамике стоимости автомобильного топлива. По информации ведомства, за июнь бензин в крае подорожал в среднем на 10,23%, а с начала года этот показатель достиг 11,93%. Для сравнения: в июне прошлого года рост цен к маю составлял менее одного процента (0,95%). При этом общая инфляция в регионе за июнь 2026 года оценивается статистиками в 0,79%.