Новости Красноярского края 16 июля: цены на бензин, метро, смертельное ДТП

Красноярскстат опубликовал свежие данные о ценах на бензин, а губернатор края доложил о ситуации на топливном рынке федеральному правительству. На дорогах региона зафиксировали серьезные ДТП с мотоциклистами, одно из которых закончилось смертельным исходом. Тем временем метростроители готовятся замораживать грунт для строительства эскалаторного тоннеля. Главные новости дня читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Что с топливом в Красноярске 16 июля: цены на бензин, фейки об АЗС, ограничения.
Красноярскстат поделился свежей аналитикой о динамике стоимости автомобильного топлива. По информации ведомства, за июнь бензин в крае подорожал в среднем на 10,23%, а с начала года этот показатель достиг 11,93%. Для сравнения: в июне прошлого года рост цен к маю составлял менее одного процента (0,95%). При этом общая инфляция в регионе за июнь 2026 года оценивается статистиками в 0,79%.
Стоимость горючего на заправках Красноярска 16 июля по-прежнему зависит от конкретной сети. Крупные федеральные компании удерживают базовые значения: литр АИ-92 здесь отпускают примерно по 63 рубля, АИ-95 стоит около 67 рублей, а дизельное топливо — 83 рубля.
На станциях региональных сетей ценники выше: АИ-92 начинается от 79,90 рубля, АИ-95 — от 83,90 рубля, дизельное топливо обойдется в 95,90 рубля. Максимальная стоимость зафиксирована на независимых частных заправках, где литр АИ-92 доходит до 110 рублей, АИ-95 предлагают за 115 рублей, а дизель и АИ-98 стоят порядка 120 рублей. Из-за особенностей текущих поставок на одной из сетей временно ввели талоны на покупку АИ-95 и приостановили налив горючего в канистры. Представители компании уточняют, что вернутся к свободной продаже сразу после нормализации логистики.
Ситуацию на топливном рынке губернатор края Михаил Котюков обсудил на рабочей встрече с заместителем председателя Правительства России Александром Новаком. Глава региона доложил о текущей обстановке, подчеркнув, что приоритетом выступает бесперебойное снабжение социально значимых объектов, оперативных служб и сельхозпредприятий. Особый контроль установлен за поставками в рамках северного завоза — выполнение планов навигации координируют все профильные ведомства. Региональный штаб ежедневно следит за рынком. Вводить общекраевые лимиты на отпуск горючего власти не планируют.
Ранее в сети появились фейки о закрытии стационарных заправок и списках мобильных АЗС с адресами и телефонами. Информацию рассылали в соцсетях и на электронные почты администраций округов Красноярского края.
Как отметили в правительстве региона, подобные публикации могут вызвать ажиотаж и создать дополнительную нагрузку на заправки, что выгодно только противнику. Там призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Как продвигается строительство красноярского метро: тоннель на Копылова.
Специалисты приступили к возведению эскалаторного тоннеля на будущей станции метро «Улица Копылова». Рабочие уже смонтировали 20 из 90 необходимых чугунных колец для опоры, установили блокоукладчик и лебедку.
Чтобы предотвратить обрушение земли, метростроители применят технологию искусственного замораживания. Подрядчики пробурили 43 скважины и разместили внутри специальные колонки. По ним пустят соляной раствор, охлажденный до −22 градусов. За несколько недель грунт полностью промерзнет. Это позволит безопасно проложить тоннель на глубину около 70 метров под углом в 30 градусов.
ДТП с мотоциклистами: смертельная авария в Красноярске и подросток в Сосновоборске.
Ночью 16 июля трагический инцидент произошел в Советском районе краевой столицы. Водитель мотоцикла Yamaha двигался по улице 9 Мая в сторону 78 Добровольческой Бригады. Около дома № 62 байкер на полной скорости влетел в припаркованный автомобиль ВАЗ 2114. Удар оказался фатальным: мотоциклист скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи. Полицейские установили, что погибший управлял техникой без шлема и базовой защитной экипировки.
Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего случилось в Сосновоборске. На проспекте Мира 16-летний подросток за рулем мотоцикла SYM столкнулся с иномаркой KIA, которой управляла 35-летняя женщина. Юный байкер получил травмы. Автоинспекторы составили на родителей мальчика рапорт за неисполнение обязанностей по воспитанию, напомнив, что покупка мототранспорта без прохождения обучения в автошколе недопустима.
Пожары в Красноярском крае 16 июля: спасение людей из многоэтажек.
Минувшие сутки потребовали оперативной работы экстренных служб. Краевые пожарные потушили 7 возгораний, успешно спасли трех человек и не допустили гибели людей. В Норильске на улице Нансена вспыхнула квартира в шестиэтажном доме. Пятнадцать жильцов вовремя заметили дым и эвакуировались самостоятельно. Девять спасателей оперативно ликвидировали пламя на площади три квадратных метра. Предварительная причина — короткое замыкание.
Еще один пожар случился в высотке на улице Карамзина в Красноярске. В 18-этажном доме загорелась квартира из-за замкнувшего электроприбора. Звено газодымозащитной службы вывело из задымленного помещения трех человек, среди которых находились двое детей.
Травмы на «Красноярских Столбах»: спасатели эвакуировали туристку.
Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда оказали помощь женщине в национальном парке. Днем 15 июля туристка прогуливалась в районе центрального входа на «Столбы», неудачно упала и серьезно травмировала обе руки.
Дежурный наряд выдвижного поста оперативно прибыл на место, оказал пострадавшей первую доврачебную помощь и эвакуировал ее к улице Свердловской, где передал врачам скорой помощи. Спасатели бьют тревогу: статистика текущего лета выглядит пугающе. Всего за полтора месяца на территории национального парка зафиксировано уже 18 случаев травматизма среди отдыхающих.
Погода в Красноярске и крае 16 июля: прогноз для крупнейших городов.
Синоптики прогнозируют комфортную летнюю погоду на территории региона. В Красноярске днем 16 июля воздух прогреется до +25 градусов, ожидается переменная облачность без осадков. Легкий ветер подует со скоростью 1 метр в секунду, атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба. Ночью в краевой столице похолодает до +14 градусов.
В Ачинске столбики термометров покажут +26 градусов, пройдет небольшой дождь. Осадки сохранятся и в ночное время, температура составит +16 градусов.
Жителей Канска ждет теплая и облачная погода — воздух прогреется до +27 градусов при слабом ветре 1 метр в секунду и атмосферном давлении 737 миллиметров ртутного столба. Ночью температура ощутимо опустится до +10 градусов.
Даже на севере края установится тепло. В Норильске днем ожидается до +21 градуса, малооблачно. Ветер подует со скоростью 3 метра в секунду, давление зафиксируется на отметке 750 миллиметров ртутного столба. Ночью небо над северным городом прояснится, а термометры покажут +14 градусов.