В Омске перенесли бесплатный концерт Клавы Коки на Любинском

Добавим, этим летом для омичей уже выступили бесплатно Полина Гагарина и HOLLYFLAME, а впереди жителей ждет еще несколько бесплатных выступлений. Так, 24 июля перед омичами выступит группа IOWA. А 15 августа запланирована ретродискотека с выступлением группы Hi-Fi и бывшего солиста группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова. А 29 августа свои хиты омичам поет NILETTO.