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В Омске перенесли бесплатный концерт Клавы Коки на Любинском

Организаторы фестиваля «Вектор Фест» сообщили в среду, 15 июля 2026 года, о переносе мероприятия, в том числе — бесплатного концерта Клавы Коки.

Изменится не только время, но и место.

Как отмечают организаторы, мероприятие переносится на самую большую сцену Омска — на Соборную площадь. Ожидается, что фестиваль вместит до 200 тысяч человек.

Теперь всероссийский Чемпионат мастеров производственного обучения пройдет в четверг, 30 июля. «Вектор Фест» и выступление Клавы Коки запланированы на пятницу, 30 июля. Ранее ожидалось, что исполнительница хитов «Покинула чат», «Замуж», «Пьяную домой» и других выступит в Омске 25 июля.

Добавим, этим летом для омичей уже выступили бесплатно Полина Гагарина и HOLLYFLAME, а впереди жителей ждет еще несколько бесплатных выступлений. Так, 24 июля перед омичами выступит группа IOWA. А 15 августа запланирована ретродискотека с выступлением группы Hi-Fi и бывшего солиста группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова. А 29 августа свои хиты омичам поет NILETTO.