Желаемый доход новосибирцев: 250 тысяч рублей

В июне текущего года самые высокие запросы по зарплате в регионе были у работников сельского хозяйства, которые в среднем рассчитывают на 183 тысячи рублей. Специалисты по добыче полезных ископаемых и сотрудники складов и перевозок также не отстают, запрашивая 178 тысяч и 147 тысяч рублей соответственно, сообщает hh.ru.