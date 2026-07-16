Желаемый доход новосибирцев: 250 тысяч рублей

В июне текущего года самые высокие запросы по зарплате в регионе были у работников сельского хозяйства, которые в среднем рассчитывают на 183 тысячи рублей. Специалисты по добыче полезных ископаемых и сотрудники складов и перевозок также не отстают, запрашивая 178 тысяч и 147 тысяч рублей соответственно, сообщает hh.ru.
Примечательно, что 45% жителей региона не готовы снижать свои финансовые ожидания, даже если это позволит им сохранить текущее место работы или быстрее найти новое. Они уверены в своей востребованности на рынке труда.
Среди самых высокооплачиваемых профессий в регионе оказались строители и риелторы, которые в среднем хотят получать 142,6 тысячи рублей, а также управленцы разного уровня, рассчитывающие на почти 134 тысячи рублей. В десятку также вошли офисные работники, сотрудники автосферы, производственные рабочие, консультанты по стратегии и другие специалисты.
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Татьяна Картавых