Маньяк Чигиринских пытался обжаловать приговор в Верховном суде

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пожизненно осужденный за убийство трех девочек житель Урала Николай Чигиринских пытался в Верховном суде РФ добиться изменения приговора, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, ходатайство в отношении Чигиринских в феврале 2026 года поступило в высшую судебную инстанцию, которая позже вернула его. Параллельно ходатайства о смягчении приговора Чигиринских рассматривали в суде в Хабаровском крае, следует из документов.
Чигиринских просил изменить меру наказания и вид исправительного учреждения, ссылаясь на постановление пленума Верховного суда РФ от марта 2015 года, но суд первой инстанции отказался его принимать. Чигиринских обжаловал это решение и добился нового рассмотрения. Однако суд первой инстанции не нашел оснований для смягчения наказания. Осужденный оспорил решение в апелляционном порядке.
«Проверив материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав участников судебного разбирательства, суд апелляционной инстанции находит постановление суда законным и обоснованным», — отмечается в решении суда.
В январе 2010 года Чигиринских приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. По данным Свердловского областного суда, в 2005, 2008 и 2009 годах фигурант изнасиловал и убил трех девочек возрастом 8−10 лет. Психолого-психиатрическая экспертиза тогда показала, что у осужденного есть расстройства, но нет патологии, он ясно осознавал степень опасности своих действий.