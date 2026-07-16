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В Новосибирске на улице Серебренниковской ограничат движение до конца августа

Капитальный ремонт тепломагистрали пройдет в два этапа.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на улице Серебренниковской начинается капитальный ремонт тепломагистрали, из-за чего движение на двух участках поэтапно будет ограничено до конца августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба СГК-Новосибирск.

Замена участка теплосети протяженностью 135 метров пройдет в два этапа. С 16 июля по 9 августа ограничат движение на участке от Коммунистической до Октябрьской магистрали — проезжую часть сузят до трамвайных путей, а остановочный павильон временно перенесут.

Далее, с 7 по 26 августа, работы развернутся на перекрестке Серебренниковской и Октябрьской магистрали. В компании принесли извинения за временные неудобства и попросили водителей заранее планировать маршрут и ориентироваться на дорожные знаки.