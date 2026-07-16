Маршрут «Север Ольхона» и акваторию Малого Моря на Байкале закроют для испытаний дронов

«Иркутская область стала одним из семи пилотных регионов России, где внедряются инновационные технологии на особо охраняемых природных территориях. Проект реализуется во исполнение поручений президента РФ от 14 августа 2025 года. Использование систем РЭБ позволит создать защищённый периметр над заповедными зонами, предотвращая незаконные пролёты коммерческих и частных беспилотников, способных беспокоить животных и создавать пожарные риски», — говорится в сообщении.