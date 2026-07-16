Маршрут «Север Ольхона» и акваторию Малого Моря на Байкале закроют для испытаний дронов

IrkutskMedia, 16 июля. На территории Прибайкальского национального парка с 19 по 22 июля пройдут комплексные испытания беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, наземных патрульных дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Мероприятие проводится в рамках программы Минприроды России по роботизации природоохранного комплекса страны.
Как сообщили в пресс-службе Заповедного Прибайкалья, испытания состоятся на побережье острова Ольхон и в акватории пролива Малое Море. Для безопасности гражданского населения часть территорий, включая маршрут «Север Ольхона», будет временно закрыта.
В тестировании участвуют государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и специалисты заповедной системы России. Основные задачи: мониторинг труднодоступных участков, контроль акватории, автономное патрулирование, отработка поисково-спасательных операций, а также применение средств РЭБ для защиты экосистемы от несанкционированного использования дронов.
«Иркутская область стала одним из семи пилотных регионов России, где внедряются инновационные технологии на особо охраняемых природных территориях. Проект реализуется во исполнение поручений президента РФ от 14 августа 2025 года. Использование систем РЭБ позволит создать защищённый периметр над заповедными зонами, предотвращая незаконные пролёты коммерческих и частных беспилотников, способных беспокоить животных и создавать пожарные риски», — говорится в сообщении.
По итогам испытаний будет подготовлен аналитический отчёт о возможностях интеграции технологий в работу заповедных территорий с последующим планом масштабирования.
Напомним, что ранее на мысе Кадильном в Прибайкальском национальном парке прошли испытания мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы для охраны особо охраняемых природных территорий Байкала. Тестирование провели в рамках программы Минприроды России по роботизации природоохранного комплекса страны, чтобы усилить контроль над территориями, предотвратить браконьерство и снизить антропогенное воздействие на экосистему озера.