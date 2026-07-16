Омичи массово оформляют новую семейную выплату

Ежегодная семейная выплата — это новая мера социальной поддержки семей с небольшими доходами, которые воспитывают двоих или более детей — граждан РФ — до 18 лет или же до 23 лет при их очном обучении. Право на получение льготы имеют семьи, где размер среднедушевого дохода семьи не превысил 1,5 регионального прожиточного минимума на душу населения в 2025 году (в Омской области — 23 142 рубля). При назначении комплексно оценивается финансовое и имущественное положение семьи.
Выплату может оформить каждый из работающих родителей, с доходов которых в году, предшествующему году обращения, уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Размер выплаты рассчитывается как разница между НДФЛ, уплаченным с дохода заявителя в 2025 году, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%.
Прием заявлений на выплату стартовал 1 июня и продлится до 1 октября 2026 года. Как рассказали в Соцфонде, назначение и перечисление пособий осуществляются в сжатые сроки: на принятие решения отводится до 10 рабочих дней, на перечисление средств — еще 5 рабочих дней. При этом часто заявки обрабатываются быстрее.
Оформить выплату родители могут через портал Госуслуг; в клиентских службах Отделения СФР по Омской области; в МФЦ.
Для большинства заявителей достаточно подать только заявление — остальные сведения Отделение СФР запросит и проверит самостоятельно.