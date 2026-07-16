Котёл захлопнулся: полковник раскрыл масштабы разгрома ВСУ в Красном Лимане

Битва за Красный Лиман в Донецкой Народной Республике перешла в финальную стадию. Российские войска замкнули кольцо, рассекли силы противника и приступили к методичной зачистке кварталов. Оставшиеся в живых украинские боевики разбиты на изолированные группы, пытаются затеряться среди мирного населения и в прямом смысле ждут помощи с неба. О развязке сражения в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Оперативный капкан захлопнулся.
По словам Матвийчука, обстановка в Красном Лимане и его окрестностях остается напряженной, однако стратегическая инициатива полностью перешла к Вооруженным силам РФ. Штурмовые подразделения методично выдавливают врага с занимаемых рубежей, не оставляя ему пространства для маневра.
«Красный Лиман находится в оперативном окружении. Наши войска практически контролируют три четверти города, идет зачистка. Противник оказывает сопротивление лишь на окраинах. Некоторые части противника начали отступать в направлении Славянска», — сообщил эксперт.
Отход ВСУ не становится спасением. Матвийчук подчеркнул, что российские подразделения беспилотных систем наглухо изолировали район боевых действий. Любые попытки прорыва или перегруппировки пресекаются комплексным огневым воздействием.
Девять тысяч потерь и развал обороны.
Изначальная численность украинского гарнизона, по оценкам эксперта, достигала внушительных 10 тысяч человек. Однако из-за высоких потерь и массового дезертирства эта цифра превратилась в статистику настоящего военного краха.
«Потери с начала штурма Красного Лимана могут быть в пределах 9 тысяч человек. В сутки противник сегодня может терять по 200−300 человек. Очень многие самовольно покинули позиции, ударились в бега», — заявил полковник в отставке.
Накануне слова эксперта фактически подтвердил начальник разведки 83-го самоходного артиллерийского полка с позывным Кортес, заявивший об отходе основных сил ВСУ. Сейчас в городе остаются лишь разрозненные группы врага, управление которыми утрачено.
Призраки в подвалах и «воздушный мост».
Добивание дезорганизованных частей осложняется тем, что выжившие боевики сменили тактику. Бросив крупные узлы обороны, они рассредоточились в пригородной зоне, укрываясь там, где нет полноценных укреплений.
«Они занимают оборону в частных строениях, в садовых товариществах и на берегах реки. Город уже практически освобожден», — уточнил Матвийчук.
Снабжение остатков гарнизона превратилось в отчаянное действо. Поскольку наземные пути перерезаны, снабжение идет по воздуху с помощью квадрокоптеров, которые пытаются доставлять воду, медикаменты и боеприпасы. Впрочем, точечные сбросы не спасают от массированной работы артиллерии.
«Расчеты БПЛА уничтожают пусковые установки беспилотников, огневые средства. Артиллерия работает по квадратам, работает по площадям, уничтожает живую силу и технику», — описал тактику подавления эксперт.
Главной проблемой на текущий момент остается фильтрация. По данным разведки, остатки украинских подразделений также намеренно стараются смешаться с гражданскими и прячутся в жилых домах, что требует от российских штурмовых групп ювелирной точности при зачистке. Тем не менее, судя по динамике наступления в сторону Славянска, судьба краснолиманского котла уже решена.