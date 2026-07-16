Жителей Иркутской области предостерегли от купания в девяти водоемах региона

IrkutskMedia, 16 июля. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области исследовало водоемы в границах городских и сельских населенных пунктов. Специалисты установили несоответствие качества воды по микробиологическим показателям на четырех реках, двух озерах и прудах, а также в заливе.
Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, некачественная вода выявлена в следующих водоемах:
река Киренга (село Казачинское, Казачинско-Ленский район);
залив Братского водохранилища (село Рассвет, Осинский район);
река Лена (район «Нижняя Нефтебаза», Усть-Кут);
озеро Ордынское (Эхирит-Булагатский район);
река Куда (село Капсал, Эхирит-Булагатский район и поселок Усть-Ордынский);
озеро Кударейка (деревня Кударейка, Эхирит-Булагатский район);
пруд Идыгинский (деревня Нижняя Идыга, Эхирит-Булагатский район);
пруд Булусинский (село Булуса, Эхирит-Булагатский район).
Специалисты отметили, что вода в указанных водоемах может угрожать здоровью населения при использовании в рекреационных целях. Сегодня Роспотребнадзор не выдал ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего безопасность качества воды. В регионе отсутствуют официально разрешенные места для купания.
Ранее агентство сообщало, что несоответствие качества воды санитарным требованиям выявили в озере ПМК, расположенном в поселке Лесогорск Чунского района, а также в реке Акульшетка в Тайшетском районе — на участках, находящихся в восьми и девяти километрах ниже места сброса сточных вод.