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Жителей Иркутской области предостерегли от купания в девяти водоемах региона

По информации Роспотребнадзора, качество воды в обследованных местах может быть опасным для здоровья населения.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 16 июля. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области исследовало водоемы в границах городских и сельских населенных пунктов. Специалисты установили несоответствие качества воды по микробиологическим показателям на четырех реках, двух озерах и прудах, а также в заливе.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, некачественная вода выявлена в следующих водоемах:

  • река Киренга (село Казачинское, Казачинско-Ленский район);

  • залив Братского водохранилища (село Рассвет, Осинский район);

  • река Лена (район «Нижняя Нефтебаза», Усть-Кут);

  • озеро Ордынское (Эхирит-Булагатский район);

  • река Куда (село Капсал, Эхирит-Булагатский район и поселок Усть-Ордынский);

  • озеро Кударейка (деревня Кударейка, Эхирит-Булагатский район);

  • пруд Идыгинский (деревня Нижняя Идыга, Эхирит-Булагатский район);

  • пруд Булусинский (село Булуса, Эхирит-Булагатский район).

Специалисты отметили, что вода в указанных водоемах может угрожать здоровью населения при использовании в рекреационных целях. Сегодня Роспотребнадзор не выдал ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего безопасность качества воды. В регионе отсутствуют официально разрешенные места для купания.

Ранее агентство сообщало, что несоответствие качества воды санитарным требованиям выявили в озере ПМК, расположенном в поселке Лесогорск Чунского района, а также в реке Акульшетка в Тайшетском районе — на участках, находящихся в восьми и девяти километрах ниже места сброса сточных вод.

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