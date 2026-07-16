МВД обратилось к казахстанским родителям после гибели 69 детей

Как сообщает ведомственный сайт МВД, с начала купального сезона в водоемах Казахстана уже утонули 69 детей. Чаще всего несчастные случаи происходят в результате купания в необорудованных для этого местах, где не обследовано дно, имеются водовороты и сильное течение. Взрослые, злоупотребляющие спиртными напитками на отдыхе, оставляют детей без должного внимания, что также приводит к трагедиям.
Правоохранители напомнили, что действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за купание в запрещенных местах (ст. 364 КоАП). С начала текущего года за нарушение этой статьи привлечено к ответственности более 2700 правонарушителей.
МВД рекомендует соблюдать правила безопасности на водоемах: избегать купания в необорудованных местах, следить за детьми во время отдыха у воды, не оставлять их без присмотра. Родителям следует объяснить детям, что купание в незнакомых местах опасно из-за сильного течения, камней, мусора и подводных водоворотов. Также важно помнить, что купание в холодной воде в сильную жару может быть опасно для здоровья, так как резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов и судороги.