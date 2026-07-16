МВД обратилось к казахстанским родителям после гибели 69 детей

МВД рекомендует соблюдать правила безопасности на водоемах: избегать купания в необорудованных местах, следить за детьми во время отдыха у воды, не оставлять их без присмотра. Родителям следует объяснить детям, что купание в незнакомых местах опасно из-за сильного течения, камней, мусора и подводных водоворотов. Также важно помнить, что купание в холодной воде в сильную жару может быть опасно для здоровья, так как резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов и судороги.