В Новосибирской области устранили 905 замечаний на железнодорожных переездах

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения обсудили развитие транспортной инфраструктуры в Новосибирской области. Участники рассмотрели реализацию федеральной стратегии по снижению аварийности до 2030 и 2036 годов. Основное внимание уделили тому, как разные ведомства взаимодействуют между собой и как работают муниципальные программы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.