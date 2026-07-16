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В Новосибирской области устранили 905 замечаний на железнодорожных переездах

Комиссия обсудила повышение безопасности дорожного движения в регионе.

Источник: Комсомольская правда

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения обсудили развитие транспортной инфраструктуры в Новосибирской области. Участники рассмотрели реализацию федеральной стратегии по снижению аварийности до 2030 и 2036 годов. Основное внимание уделили тому, как разные ведомства взаимодействуют между собой и как работают муниципальные программы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Также специалисты проверили состояние 132 железнодорожных переездов в регионе. После весеннего обследования выявили ряд проблем, которые сейчас активно решают. На сегодняшний день в области уже устранили 905 замечаний. Некоторые муниципалитеты и дорожные организации справились с задачами даже раньше срока.

Первый заместитель председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков призвал постоянно контролировать оставшиеся недочеты. Он отметил, что это поможет сделать поездки на автомобилях и через железнодорожные переезды максимально безопасными для жителей региона.