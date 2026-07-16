Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как снизить зависимость детей от гаджетов

Смартфоны стали важной частью жизни, однако чрезмерное использование гаджетов может негативно отражаться на эмоциональном состоянии, отношениях и повседневных привычках. Особенно уязвимыми перед этой проблемой оказываются подростки, считают специалисты, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет издание The Conversation со ссылкой на исследователей, мозг подростков еще развивается, в частности области, отвечающие за самоконтроль, планирование и оценку последствий. При этом молодые люди сильнее реагируют на социальное одобрение и быстрые вознаграждения, которые часто предлагают соцсети и мобильные приложения.

О проблемном использовании телефона могут свидетельствовать постоянная проверка уведомлений, невозможность занять свободное время без гаджета, снижение интереса к живому общению, откладывание учебы и других обязанностей, а также хроническая усталость из-за ночного использования устройств.

По мнению ученых, зависимость от смартфонов формируется благодаря механизму непредсказуемых вознаграждений: сообщения, лайки и уведомления вызывают кратковременное чувство удовлетворения или снижают тревогу. Со временем даже вид телефона может автоматически провоцировать желание проверить его.

Эксперты считают, что родители должны начинать с собственных привычек: ограничивать использование гаджетов во время семейного общения, убирать телефоны из зоны постоянного доступа и вместе с детьми устанавливать более осознанные правила использования устройств.

Ранее сообщалось, кому из школьников могут запретить смартфоны в новом учебном году.