Как снизить зависимость детей от гаджетов

Как пишет издание The Conversation со ссылкой на исследователей, мозг подростков еще развивается, в частности области, отвечающие за самоконтроль, планирование и оценку последствий. При этом молодые люди сильнее реагируют на социальное одобрение и быстрые вознаграждения, которые часто предлагают соцсети и мобильные приложения.