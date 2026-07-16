В Красноярске на ликвидацию свалок потратят еще 50 млн рублей

«“Умные” камеры помогут выявлять и наказывать тех, кто захламляет места сбора ТКО крупногабаритным, строительным мусором. Такой опыт уже имеется в Октябрьском районе. За счет этой практики выписали штрафов на 1 миллион рублей», — рассказал мэр.