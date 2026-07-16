В Красноярске на ликвидацию свалок потратят еще 50 млн рублей

На ликвидацию незаконных свалок в Красноярске администрация города выделит дополнительные 50 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр в ходе онлайн-приема жителей.
Со слов Сергея Верещагина, на территории городского округа планируется оборудовать 355 площадок для мусора и установить более 1600 контейнеров.
Кроме того, для борьбы с незаконными свалками в Красноярске установят еще около 140 камер с искусственным интеллектом.
«“Умные” камеры помогут выявлять и наказывать тех, кто захламляет места сбора ТКО крупногабаритным, строительным мусором. Такой опыт уже имеется в Октябрьском районе. За счет этой практики выписали штрафов на 1 миллион рублей», — рассказал мэр.
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