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В Красноярске на ликвидацию свалок потратят еще 50 млн рублей

Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин в ходе онлайн-приема жителей.

На ликвидацию незаконных свалок в Красноярске администрация города выделит дополнительные 50 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр в ходе онлайн-приема жителей.

Со слов Сергея Верещагина, на территории городского округа планируется оборудовать 355 площадок для мусора и установить более 1600 контейнеров.

Кроме того, для борьбы с незаконными свалками в Красноярске установят еще около 140 камер с искусственным интеллектом.

«“Умные” камеры помогут выявлять и наказывать тех, кто захламляет места сбора ТКО крупногабаритным, строительным мусором. Такой опыт уже имеется в Октябрьском районе. За счет этой практики выписали штрафов на 1 миллион рублей», — рассказал мэр.

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