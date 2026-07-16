Удивительную бабочку сфотографировали в заповеднике в Красноярском крае

На территории заповедника «Центральносибирский» в Красноярском крае фотографам удалось зафиксировать бабочку бражника винного. Насекомое было замечено на клумбе возле административного здания. Бражник выделяется среди других бабочек своим полетом — он зависает перед цветком в воздухе, подобно миниатюрной колибри, доставая нектар длинным хоботком. Скорость взмахов его крыльев достигает 50 раз в секунду, что создает характерный низкий гул. Такая скорость, наряду с маскировочной окраской, помогает насекомому ускользать от хищников, отмечают в отделе экологического просвещения и туризма заповедника «Центральносибирский». Винные бражники играют важную роль опылителей растений, способствуя размножению многих видов растений, в том числе редких. Наиболее активны они теплыми вечерами.