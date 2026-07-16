Военный из Хабаровского края восстановил сотни единиц оборудования на СВО

Сержант Алексей Ганенко в зоне СВО отремонтировал и обслужил более 670 аккумуляторных батарей и свыше 430 воздушных баллонов. Благодаря его работе технику быстрее возвращали подразделениям вблизи линии боевого соприкосновения, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Военнослужащий проходит службу в ремонтно-эвакуационном полку ВВО. В должности заместителя командира взвода специальных работ он руководит ремонтной бригадой и лично участвует в восстановлении оборудования. Исправные аккумуляторы оперативно устанавливают на вооружение и военную технику. Воздушные баллоны после обслуживания также вновь передают подразделениям, что сокращает время простоя машин и ускоряет ремонт.
Работа бригады, отметили в ВВО, помогает поддерживать боеспособность группировки войск «Восток» и своевременно возвращать технику в строй. За профессионализм и ответственность Алексей Ганенко награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени.