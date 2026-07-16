Военный из Хабаровского края восстановил сотни единиц оборудования на СВО

Военнослужащий проходит службу в ремонтно-эвакуационном полку ВВО. В должности заместителя командира взвода специальных работ он руководит ремонтной бригадой и лично участвует в восстановлении оборудования. Исправные аккумуляторы оперативно устанавливают на вооружение и военную технику. Воздушные баллоны после обслуживания также вновь передают подразделениям, что сокращает время простоя машин и ускоряет ремонт.