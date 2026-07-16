Откуда корни растут. Что происходит с зелёным фондом Петербурга

Что происходит с зелёным фондом Северной столицы — в материале spb.aif.ru.
«Без слёз не взглянешь»
Сухостой у Московского вокзала и Гостиного двора, погибшие после зимы молодые деревья на Московском проспекте и Пулковском шоссе вызывают у петербуржцев закономерные вопросы.
«Без слёз не взглянешь», — пишет один из подписчиков группы «Центральный район за комфортную среду обитания».
«У нас на проспекте Стачек не лучше. Не первый год деревья сухие, почти без листьев. Никому до них нет дела… Мне жалко смотреть, как они умирают», — делится наблюдениями Светлана. Помимо эстетической составляющей, волнует горожан и практический вопрос: почему в Петербурге не высаживают взрослые растения, способные выполнять экологическую функцию сразу?
Яркий пример — Михайловская улица, где вместо вырубленных деревьев появились саженцы высотой 1,5−2 метра. Формально такие посадки соответствуют городскому законодательству, которое допускает высадку деревьев от полутора метров в качестве компенсации. Однако жители справедливо указывают на пропасть между формальной заменой и полноценным восстановлением зелёного фонда.
Молодые деревца не дают достаточной тени, хуже защищают от шума и пыли и не сохраняют исторический облик улиц.
При этом экономическая логика такого подхода тоже вызывает сомнения. Хотя, на первый взгляд, регулярные посадки молодых растений требуют меньших вложений, в долгосрочной перспективе они обходятся дороже, чем единовременная высадка взрослых деревьев с гарантией приживаемости.
Воришки хуже реагентов?
Одна из ключевых причин массовой гибели только что высаженного молодняка лежит буквально под ногами — грунты Петербурга просолены на метры вглубь. Ежегодно коммунальные службы применяют десятки тысяч тонн галита (технической соли. Власти пытались отказаться от неё, но практика показала, что механизированная уборка обходится в разы дороже и не так эффективно справляется со снегом и наледью. — Ред.) для борьбы со льдом. Каждый сезон эта масса оседает на дорогах и тротуарах, а весной вместе с талой водой уходит в почву.
По оценкам специалистов, для полной промывки таких почв потребуется не менее десяти лет.
Портят зелёный облик города не только реагенты, но и сами жители. Садово-парковые предприятия регулярно сообщают об актах вандализма и исчезновении недавно высаженных растений.
«В своей работе мастера, инженеры и рабочие зелёного хозяйства стремятся сделать город красивым и благоустроенным, в том числе с яркими цветниками. Однако постоянно сталкиваются со случаями “заимствования” посадочного материала для личных нужд», — отметили в Комитете по благоустройству, припомнив недавний случай в парке Интернационалистов, где с четырёх ив просто содрали кору.
Также недавно были отмечены и случаи краж растений из городских цветников. Так, цветы пропали с проспекта Ветеранов, улицы Народной и сквера Димитрова. В парке Екатерингоф исчезли розы, украшавшие территорию у бывшего Мавританского павильона. На пересечении проспекта Обуховской Обороны и Ивановской улицы кто-то вырыл гортензии, а на бульваре Красных Зорь теперь нет ни гортензий, ни лобелий. Не уцелели даже петунии, высаженные на проспекте Пятилеток.
По данным Смольного, только в минувшем году ущерб от вандализма и краж превысил 1 млн руб. При этом восстановление цветников и замена пострадавших деревьев требуют дополнительных бюджетных средств и времени, которые могли бы быть направлены на создание новых зелёных зон.
Решительный настрой
Впрочем, виновных в проблемах озеленения уже активно ищут и среди властных структур. В начале июля Контрольно-счётная палата Петербурга начала масштабную проверку эффективности расходования более 21 млрд руб., выделенных в 2024—2026 годы на развитие и содержание зелёных территорий в городе. Она коснётся работы ряда подведомственных учреждений, в том числе организаций, отвечающих за благоустройство Парка 300-летия Петербурга, парка культуры и отдыха на Екатерингофском острове и Курортного лесопарка.
Причём это не первая проверка в текущем году. В январе 2026-го КСП уже уведомляла Комблаг о начале аудита комитета и подведомственных организаций, включая Центр комплексного благоустройства. А весной инспекции прошли в садово-парковых предприятиях.
Несмотря на текущие проблемы, в Смольном настроены решительно. В этом году в Петербурге планируют высадить около 10 тыс. сеянцев хвойных деревьев — их традиционно используют для поддержания плотности лесных массивов. Всего же в парках, садах, на улицах и бульварах появятся 10,2 тыс. деревьев и 91,5 тыс. кустарников.
Не забывают и про существующие насаждения: 49 тыс. деревьев и 716 тыс. кустарников планируют облагородить. Также на этот год намечено завершение разработки программы по возвращению насаждений в исторический центр города, где они были утрачены. Но сами работы планируют начать лишь через год. Также губернатор Александр Беглов недавно подписал изменения в Закон «О зелёных насаждениях общего пользования»: обновлённый перечень содержит 111 новых объектов во всех районах города и увеличение общей площади насаждений на более чем 80 га.
Кстати
За порчу городских растений можно ответить не только рублём, но и свободой.
«Если вы просто сорвали цветок и бросили, это мелкое хулиганство. Штраф до 1000 ₽ или арест до 15 суток. Если выкопали и унесли с собой — это уже хищение. При ущербе до 2500 ₽ грозит штраф до пятикратной стоимости растения, арест или обязательные работы. Если ущерб больше этой суммы, дело переходит в разряд уголовных. Кража по статье 158 УК РФ наказывается штрафом, обязательными или исправительными работами, а также лишением свободы на срок до двух лет», — предупреждает юрист Юрий Моисеев.