Откуда корни растут. Что происходит с зелёным фондом Петербурга

Одна из ключевых причин массовой гибели только что высаженного молодняка лежит буквально под ногами — грунты Петербурга просолены на метры вглубь. Ежегодно коммунальные службы применяют десятки тысяч тонн галита (технической соли. Власти пытались отказаться от неё, но практика показала, что механизированная уборка обходится в разы дороже и не так эффективно справляется со снегом и наледью. — Ред.) для борьбы со льдом. Каждый сезон эта масса оседает на дорогах и тротуарах, а весной вместе с талой водой уходит в почву.