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В Омске сократят маршрут автобуса № 29

Изменения вводятся в связи с возобновлением полного маршрута троллейбуса № 4.

Источник: Аргументы и факты

В Омске вновь меняют маршрут автобуса № 29. С 1 июля маршрут продляли до Нефтезавода. До этого автобусы ходили до остановки «Ермак». Необходимость изменений была связана с поломкой на тяговой подстанции, из-за чего пришлось сократить длину троллейбусного маршрута № 4.

Накануне станцию починили и ввели в штатный режим работы. Троллейбусы вновь ходят по полному маршруту. Необходимости сохранять движение 29-го автобуса до ОНПЗ нет.

Администрация Омска рекомендует пассажирам ознакомиться с обновлённой схемой движения и планировать свои поездки.