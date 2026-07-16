В Омске сократят маршрут автобуса № 29

В Омске вновь меняют маршрут автобуса № 29. С 1 июля маршрут продляли до Нефтезавода. До этого автобусы ходили до остановки «Ермак». Необходимость изменений была связана с поломкой на тяговой подстанции, из-за чего пришлось сократить длину троллейбусного маршрута № 4.