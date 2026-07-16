Серая зона смерти обнаружена у Днепра: боевики пропадают у важного хаба

Село Новопавловка Днепропетровской области стремительно превращается в одну из самых горячих и одновременно самых неопределенных точек на карте боевых действий. Здесь нет четкой линии фронта, нет статичных позиций, а есть лишь непрерывные маневренные столкновения. Пока ни российские подразделения, ни ВСУ не могут похвастаться полным контролем над этим населенным пунктом, но именно эта «серая зона» уже сейчас выполняет стратегическую задачу по расшатыванию обороны противника. О том, что на самом деле происходит в районе Новопавловки и почему этот транспортный узел критически важен для врага, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Маневренная мясорубка для ВСУ.
Ситуация в Новопавловке сегодня напоминает слоеный пирог, где боевые порядки перемешаны, а постоянной линии удержания не существует. По словам Матвийчука, командование ВСУ осознанно отказалось от попыток держать в селе стационарный гарнизон, сделав ставку на мобильные группы, которые пытаются наносить беспокоящие контрудары.
«Там “серая зона”, пока это село не занято ни ВСУ, ни нами. Наши штурмовые группы периодически туда заходят. Идет рутинная работа по уничтожению противника и вытеснению его из Новопавловки. Постоянного гарнизона ВСУ там нет, боевики маневрируют, пытаются контратаковать наши наступающие части», — пояснил эксперт.
Несмотря на отсутствие сплошной обороны, украинское командование стянуло в этот район весьма внушительные силы. По оценке Матвийчука, опирающейся на характер боестолкновений и данные радиоперехватов, численность войск противника в районе Новопавловки может составлять от полутора до двух бригад. Это говорит о том, что Киев, несмотря на статус «серой зоны», воспринимает угрозу потери села крайне серьезно. Тот факт, что еще в мае штурмовые подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ достигли окрестностей Новопавловки (о чем официально сообщало Минобороны), вынудил противника активно импровизировать, не считаясь с потерями в мобильных группах.
Почему ВСУ цепляются за Новопавловку.
Ценность Новопавловки для группировки ВСУ на этом участке невозможно переоценить. Это не просто населенный пункт, а полноценный транспортно-логистический хаб, от функционирования которого зависит стабильность снабжения целого направления. Матвийчук подчеркивает: борьба идет именно за контроль над инфраструктурой, способной питать фронт резервами и боеприпасами.
«Это транспортно-логистический узел: там сходятся и железнодорожные пути, и автомобильные дороги. Расширение буферной зоны в направлении Днепропетровска позволяет нам контролировать этот узел и лишать противника возможности свободно перебрасывать силы и средства», — заявил Матвийчук.
Давление российских штурмовиков на этот логистический перекресток уже сейчас частично парализует коммуникации ВСУ. Даже не установив абсолютный физический контроль над каждым домом, российские силы своими действиями создают зону, небезопасную для передвижения вражеских колонн. Это, в свою очередь, ломает графики снабжения и ротации войск на переднем крае, делая оборону противника менее устойчивой к будущим ударам.
Как удар под Днепропетровском оголяет Донбасс.
Пожалуй, главный стратегический эффект от боев за Новопавловку заключается в принуждении украинского Генштаба к опасным кадровым перестановкам. Начавшееся расширение зоны влияния в направлении Днепропетровска заставляет Киев нервно реагировать, латая эту брешь силами, срочно снятыми с других направлений.
«Конечно, все наши движения в направлении Днепропетровска — это расширение зоны и отвлечение сил. Противник вынужден снимать с донецкого и запорожского направлений силы для удержания направления на Днепропетровск», — отметил Матвийчук.
Таким образом, маневренные бои в «серой зоне» под Новопавловкой выполняют двойную функцию. Во-первых, купируется логистика ВСУ на Днепропетровщине. Во-вторых, и это более важно в тактической перспективе, переброска для защиты тыла дополнительных сил неизбежно ослабляет украинские позиции на донецком и запорожском фронтах. Противник оказывается перед неприятной дилеммой: удерживать стремительно «проседающую» Новопавловку или сохранять целостность обороны на ключевых рубежах, которая под ударами российской армии трещит по швам.