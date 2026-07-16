Серая зона смерти обнаружена у Днепра: боевики пропадают у важного хаба

Село Новопавловка Днепропетровской области стремительно превращается в одну из самых горячих и одновременно самых неопределенных точек на карте боевых действий. Здесь нет четкой линии фронта, нет статичных позиций, а есть лишь непрерывные маневренные столкновения. Пока ни российские подразделения, ни ВСУ не могут похвастаться полным контролем над этим населенным пунктом, но именно эта «серая зона» уже сейчас выполняет стратегическую задачу по расшатыванию обороны противника. О том, что на самом деле происходит в районе Новопавловки и почему этот транспортный узел критически важен для врага, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.