Под Волгоградом в хуторе Ярской 1-й сняли двухмесячный карантин

Как ранее сообщала редакция, в мае 2026 года здесь был выявлен случай заражения животных бешенством на одном из местных подворий, из-за чего вокруг населённого пункта была введена карантинная зона радиусом 1,6 километра. По информации экспертов, вспышке опасного заболевания мог предшествовать контакт домашнего питомца с дикими животными.