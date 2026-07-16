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Под Волгоградом в хуторе Ярской 1-й сняли двухмесячный карантин

В Кумылженском районе Волгоградской области сняли двухмесячный карантин. Специалисты отменили ограничения, введённые в хуторе.

В Кумылженском районе Волгоградской области сняли двухмесячный карантин. Специалисты отменили ограничения, введённые в хуторе Ярской 1-й Суляевского сельского поселения.

Как ранее сообщала редакция, в мае 2026 года здесь был выявлен случай заражения животных бешенством на одном из местных подворий, из-за чего вокруг населённого пункта была введена карантинная зона радиусом 1,6 километра. По информации экспертов, вспышке опасного заболевания мог предшествовать контакт домашнего питомца с дикими животными.

Отметим, для ликвидации угрозы специалистам пришлось ликвидировать на опасной территории всех животных, которые могли распространять инфекцию. Ранее, 13 июля, стало известно о введении карантина по бешенству на территории Купцовского сельского поселения Котовского района. Зоной эпидемиологического очага была объявлена территория радиусом более 2,6 километра.

Фото: Фото сгенерировано ИИ / Kandinsky.