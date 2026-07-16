Сезонный рост заболеваемости энтеровирусом фиксируется в Хабаровском крае

Пока из-за дождливого лета заразившихся меньше, чем в прошлом году. Фиксируются единичные случаи серозно-вирусного менингита (СВМ) — тяжелой формы инфекции. «Сейчас мы можем сказать, что число обращений с ЭВИ к нам выросло по сравнению с июнем, но в целом пациентов немного. Это один-четыре человека в день, а не десятки, как в пиковое время прошлых лет. В стационаре сейчас находятся четыре ребенка с подозрением на СВМ», — сообщил заведующий инфекционным отделением № 2 краевой детской больницы имени Пиотровича Алексей Николаев. В основном энтеровирусом болеют дошкольники и ученики младших классов, но случаи заражения этой инфекцией встречаются и среди подростков 12−16 лет. Для профилактики врачи рекомендуют не купаться в открытых водоемах, чаще мыть руки, пить кипяченную воду и обрабатывать ей фрукты и овощи.