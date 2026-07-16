Дмитрий Демешин: Пересадка сердца должна стать следующим этапом развития трансплантологии в Хабаровском крае

Об этом губернатор заявил в ходе встречи с главным трансплантологом России Сергеем Готье. Стороны договорились о дальнейшем развитии трансплантологической службы в Хабаровском крае. В частности, местных врачей будут обучать лучшие российские специалисты, благодаря чему они смогут начать проводить операции по пересадке сердца. По словам главы региона, все необходимые ресурсы для этого у Хабаровского края есть. Сотрудничество между правительством региона и руководством НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, который возглавляет Сергей Готье, налажено уже достаточно давно. Благодаря ему в 2022 году в Хабаровске после 20-летнего перерыва снова стали проводить операции по пересадке почки, а с 2023 года местные врачи начали заниматься трансплантацией печени, причем с 2026-го такие операции делаются бесплатно, по полису ОМС. «Мы вместе с академиком Сергеем Готье прорабатываем возможность расширения такой помощи, чтобы ее могли получать жители наших отдаленных районов. Когда речь идет о здоровье и жизни людей, нужно прикладывать максимум усилий, что мы и делаем в Хабаровском крае. Задействуем все возможные ресурсы по линии президентских и федеральных проектов, повышаем квалификацию наших медиков, а также используем краевые ресурсы для ремонта и оснащения медучреждений», — заявил Дмитрий Демешин.