Городскую службу автопарковок обязали убрать незаконную свалку в Екатеринбурге

— Учреждение под видом рекультивационного материала принимало отходы производства и потребления, в том числе от сноса и разборки зданий, строительные отходы, порубочные остатки и иные, для заполнения тела карьерной выемки, то есть осуществляло фактическое захоронение отходов, — пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.