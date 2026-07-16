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Городскую службу автопарковок обязали убрать незаконную свалку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура через суд запретила учреждению размещать отходы.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге природоохранная прокуратура через суд запретила Городской службе автопарковок размещать отходы на территории карьера. Нарушение выявили в ходе проверки деятельности учреждения.

— Учреждение под видом рекультивационного материала принимало отходы производства и потребления, в том числе от сноса и разборки зданий, строительные отходы, порубочные остатки и иные, для заполнения тела карьерной выемки, то есть осуществляло фактическое захоронение отходов, — пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Однако закон запрещает захоронение отходов вне специально оборудованных для этого мест, включенных в госреестр. В связи с этим, природоохранная прокуратура подала иск с требованием признать подобную деятельность службы незаконной и запретить ее.

Суд полностью удовлетворил запрос ведомства. Так, Городской службе автопарковок запретили принимать и размещать отходы на земельных участках под видом рекультивации. Кроме того, учреждение обязали в течение месяца устранить свалку в карьере. Решение суда вступило в законную силу.