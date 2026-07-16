Инфекционист Чернявская назвала группу риска по лихорадке Западного Нила

Ранее ТАСС сообщал, что лихорадка Западного Нила за последние почти 30 лет фиксировалась в 59 регионах России, первым из которых стала Волгоградская область. По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе зафиксирован первый в 2026 году случай заболевания лихорадкой Западного Нила у жителя Волгограда.