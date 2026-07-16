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Инфекционист Чернявская назвала группу риска по лихорадке Западного Нила

Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ сообщила, что к таким людям относятся только пожилые с хроническими заболеваниями.

ВОЛГОГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Только пожилые люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска тяжелого течения лихорадки Западного Нила. Об этом сообщила ТАСС заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского медицинского университета (ВолгГМУ) Ольга Чернявская.

«В группе риска тяжелого течения — пожилые люди с хроническими заболеваниями. При этом других групп риска не выделяют. Разумеется, чем раньше поставлен диагноз и начато адекватное лечение, тем больше шансов на благоприятный исход», — сказала Чернявская.

Она отметила, что при появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу, даже если кажется, что это банальная ОРВИ. Ранее врач сообщала, что заболевание может вызвать серьезные осложнения и даже закончиться летальным исходом.

«Каких-либо специфических симптомов лихорадки Западного Нила нет, но врач может назначить специфические исследования, которые позволят установить возбудителя. Лечение проводится в инфекционном стационаре. Но опасаться контакта с заболевшим этой инфекцией не стоит, человек не заразен и не является источником инфекции», — добавила Чернявская.

Ранее ТАСС сообщал, что лихорадка Западного Нила за последние почти 30 лет фиксировалась в 59 регионах России, первым из которых стала Волгоградская область. По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе зафиксирован первый в 2026 году случай заболевания лихорадкой Западного Нила у жителя Волгограда.

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