Александр Новак и Михаил Котюков обсудили поставки топлива в Красноярский край

Ранее Александр Новак говорил, что этим летом в России возникают перебои с поставками топлива из-за изменений в логистике. Для стабилизации ситуации правительство уже приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, а также предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.