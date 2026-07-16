Александр Новак и Михаил Котюков обсудили поставки топлива в Красноярский край

Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили ситуацию на топливном рынке региона. Об этом сообщили в правительстве России.
Стороны обсудили текущий баланс спроса и предложения на внутреннем региональном рынке топлива, наличие запасов у поставщиков и в розничном сегменте, а также вопросы ценовой стабильности, говорится в сообщении.
Отдельное внимание уделили поставкам нефтепродуктов в районы Красноярского края в рамках северного завоза. В правительстве отметили, что устойчивое снабжение топливом жителей, коммунальной инфраструктуры и предприятий остается приоритетной задачей.
«Особое значение имеет своевременный завоз топлива в районы, где поставки ограничены сезонными сроками навигации и особенностями транспортной доступности, для чего необходимо применять все доступные инструменты», — подчеркивает правительство РФ.
Ранее Александр Новак говорил, что этим летом в России возникают перебои с поставками топлива из-за изменений в логистике. Для стабилизации ситуации правительство уже приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, а также предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.