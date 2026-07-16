В Госдуме потребовали ответа: станут ли айфоны россиян «кирпичами»

Накануне российские пользователи столкнулись с масштабными проблемами при попытке зайти на сайты Apple, Google и GitHub. Страницы не загружались как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Позднее доступ был восстановлен. В Роскомнадзоре официально заявили, что не ограничивали работу этих сервисов. Согласно данным Downdetector, на сбои в работе Google пожаловались около 1,9 тыс. человек.