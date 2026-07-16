В Госдуме потребовали ответа: станут ли айфоны россиян «кирпичами»

Депутат Госдумы Владимир Плякин обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой прояснить ситуацию вокруг возможной блокировки смартфонов Apple на территории России. Поводом для депутатского запроса стали публикации в СМИ и экспертные обсуждения о потенциальных последствиях неисполнения компанией требований российского законодательства.
В своем обращении парламентарий просит ведомство сообщить, существует ли в настоящее время техническая возможность ограничения работы мобильных устройств Apple по IMEI-кодам либо другими способами, рассматриваются ли подобные меры, а также планируется ли введение каких-либо ограничений на использование продукции этого бренда.
Накануне российские пользователи столкнулись с масштабными проблемами при попытке зайти на сайты Apple, Google и GitHub. Страницы не загружались как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Позднее доступ был восстановлен. В Роскомнадзоре официально заявили, что не ограничивали работу этих сервисов. Согласно данным Downdetector, на сбои в работе Google пожаловались около 1,9 тыс. человек.
Технически Apple действительно обладает возможностью дистанционного ограничения функциональности устройств через систему «Локатор» или региональную привязку активации. Однако эксперты отмечают, что полная блокировка iPhone в России маловероятна из-за репутационных и юридических рисков для корпорации. В Иране, находящемся под санкциями, устройства Apple продолжают работать, хотя некоторые сервисы и ограничены. При этом компания уже ограничила для России работу Apple Pay и доступ к ряду приложений.
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