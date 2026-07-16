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Клещи кусают самарцев на 13% активнее, чем в прошлом году

Почти 300 проверенных экземпляров были заражены возбудителем боррелиоза.

Источник: телеграм-канал Минздрав Хабаровского края

С начала сезона за помощью медиков после укусов клещей обратились более 3 400 жителей Самарской области. Это почти на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в прямом эфире телевидения руководитель управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

Также замечен рост числа членистоногих, зараженных вирусом клещевого боррелиоза. Из всех исследованных в лаборатории экземпляров только один оказался инфицирован энцефалитом, тогда как почти 300 были переносчиками боррелиоза. Среди жителей региона уже зарегистрировано девять случаев болезни Лайма.

Основные меры профилактики остаются теми же — необходимо регулярно осматривать себя после посещения лесов, парков и других зеленых зон, использовать репелленты, а также проводить обработку территорий.

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