Клещи кусают самарцев на 13% активнее, чем в прошлом году

С начала сезона за помощью медиков после укусов клещей обратились более 3 400 жителей Самарской области. Это почти на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в прямом эфире телевидения руководитель управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.