Клещи кусают самарцев на 13% активнее, чем в прошлом году

С начала сезона за помощью медиков после укусов клещей обратились более 3 400 жителей Самарской области. Это почти на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в прямом эфире телевидения руководитель управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.
Также замечен рост числа членистоногих, зараженных вирусом клещевого боррелиоза. Из всех исследованных в лаборатории экземпляров только один оказался инфицирован энцефалитом, тогда как почти 300 были переносчиками боррелиоза. Среди жителей региона уже зарегистрировано девять случаев болезни Лайма.
Основные меры профилактики остаются теми же — необходимо регулярно осматривать себя после посещения лесов, парков и других зеленых зон, использовать репелленты, а также проводить обработку территорий.