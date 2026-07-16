«Вдруг это шпионы»: жители Латвии закидывают камнями дроны для проверки ЛЭП

Дроны для контроля за ЛЭП появились в Латвии только в этом году. До будущей зимы с их помощью планируется обследовать около 10 тысяч километров линий электропередачи по всей стране. Дроны, как утверждается, летают только над трассами ЛЭП и охранными зонами. Однако жителям это не мешает думать о дронах — «вдруг это шпионы», указывает портал.