В Латвии всё чаще фиксируют случаи нападения жителей на промышленные беспилотники. Граждане закидывают камнями дроны для контроля за линиями электропередачи. Жители Латвии также поливают их водой из шлангов для вывода из строя. Об этом рассказала руководитель по развитию компании Sadales t kls Диана Гауче в интервью порталу otkrito.lv.
По ее словам, операторы беспилотников регулярно сталкиваются с агрессией со стороны местных. Жители считают, что с помощью дронов за ними могут следить.
«Люди реагируют очень по-разному. Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации действительно были. В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки, звучали угрозы», прокомментировала инциденты Диана Гауче.
Дроны для контроля за ЛЭП появились в Латвии только в этом году. До будущей зимы с их помощью планируется обследовать около 10 тысяч километров линий электропередачи по всей стране. Дроны, как утверждается, летают только над трассами ЛЭП и охранными зонами. Однако жителям это не мешает думать о дронах — «вдруг это шпионы», указывает портал.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что ВС РФ фиксируют маршруты полета украинских беспилотников. В том числе замечены случаи использования воздушного пространства стран Прибалтики для атак на Россию. По словам пресс-секретаря Кремля, военные располагают информацией о направлениях полета дронов и контролируют соответствующую обстановку.
В Латвии тем временем предложили полностью исключить использование русского языка в СМИ. Министр культуры страны Наурис Пунтулис считает, что никакое «сокращение» не нужно. Руководство Латвии намерено наложить тотальный запрет на использование русского языка. Наурис Пунтулис распорядился исключить его из публичного пространства подведомственных учреждений страны.
Реакцией на соответствующие действия Латвии может быть только осуждение, сказал официальный представитель Кремля. Дмитрий Песков отметил, что власти поражают в правах огромное количество жителей страны. При этом он назвал не новой антироссийскую политику Латвии.