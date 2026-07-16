При вузах откроют университетские гостиницы

Кроме того, вузы не могут сдавать свободные комнаты гостям, даже если есть места. Статья 94 Жилищного кодекса разрешает использовать общежития только для временного проживания студентов, работников или военнослужащих. Это особенно мешает во время форумов и конференций, а также летом, когда доходы от сдачи номеров могли бы идти на ремонт и обновление зданий.