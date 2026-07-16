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Красноярская таможня не дала женщине вывезти в Баку 3,2 млн рублей

В аэропорту Красноярска сотрудники таможни задержали 36-летнюю россиянку, пытавшуюся вывезти в Баку 3,2 млн рублей.

В аэропорту Красноярска сотрудники таможни задержали 36-летнюю россиянку, вылетавшую в Баку.

При досмотре ручной клади в «зеленом коридоре» инспекторы обнаружили 3,2 миллиона рублей — на 2,5 миллиона больше разрешенной суммы, которую можно провозить без декларирования.

Пассажирка сама сообщила о наличии купюр в сумке, когда прошла в «зеленый коридор» для выборочного контроля.

В Красноярской таможне возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Расследование продолжается.

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