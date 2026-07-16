ХК «Амур» подписал просмотровые контракты с тремя защитниками

В свою очередь воспитанник челябинской школы хоккея Данил Мокрушев провел в ВХЛ 245 игр, из них 34 — в плей-офф. Защитник выступал за «Челмет», «Металлург» и «Рубин». В составе последнего из перечисленных клубов в сезоне 2023/24 в 56 матчах забросил 14 шайб и отдал 15 голевых передач. В плей-офф в 17 матчах набрал 11 очков.