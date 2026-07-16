ХК «Амур» подписал просмотровые контракты с тремя защитниками

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» заключил просмотровые контракты сразу с тремя игроками. Защитники Данила Белов, Данил Мокрушев и Николай Тимашов уже прибыли в краевую столицу для прохождения предсезонной подготовки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Прошедший сезон Данила Белов провел в составе новокузнецкого «Металлурга». В ВХЛ он выступал впервые и за 58 встреч отдал 5 голевых передач при 12 минутах игрового времени.
— На счету защитника 22 силовых приема и 45 блокированных бросков. В плей-офф игрок обороны сыграл в 17 матчах, набрав 1+1 по системе гол+пас, — добавили в пресс-службе «Амура».
В свою очередь воспитанник челябинской школы хоккея Данил Мокрушев провел в ВХЛ 245 игр, из них 34 — в плей-офф. Защитник выступал за «Челмет», «Металлург» и «Рубин». В составе последнего из перечисленных клубов в сезоне 2023/24 в 56 матчах забросил 14 шайб и отдал 15 голевых передач. В плей-офф в 17 матчах набрал 11 очков.
Кроме того, два прошедших сезона Данил Мокрушев провел в КХЛ. В составе «Сочи» он сыграл 72 матча, забросив одну шайбу. В ходе игр десять раз ассистировал партнерам. При этом его среднее игровое время составило 17 минут. На счету защитника 87 силовых приемов и 113 блокированных бросков.
Защитник Николай Тимашов провел последние два сезона в ВХЛ в составе «Магнитки». За сезон 2025/26 в 58 матчах отдал 15 голевых передач. В плей-офф провел 10 матчей. Среднее игровое время составляет 17 минут. При этом у спортсмена в активе 57 силовых приемов и 67 блокированных бросков.
Кроме того, Тимашов в сезоне 2023/24 в составе «Витязя» играл в КХЛ. Всего в Континентальной лиге он провел 462 матча, забросив 26 шайб и отдав 60 передач.
Помимо пополнения новыми игроками, в ХК «Амур» произошли изменения и в тренерском составе. В штаб клуба в качестве помощника главного тренера вошел Евгений Грачев.
— Назначение Евгения Грачева является частью кадровой стратегии по комплектованию местными воспитанниками и специалистами, знакомыми со спецификой деятельности клуба, — отметили в пресс-службе хабаровского клуба.
Воспитанник местного хоккея в составе сборных команд России в 2008 году стал серебряным призером юниорского чемпионата мира. В 2009 году Грачев завоевал бронзу на молодежном чемпионате мира.
В КХЛ нападающий провел 711 матчей, набрав 158 очков (61+97). Семь раз участвовал в розыгрышах Кубка Гагарина. В составе «Амура» в КХЛ сыграл 242 матча.