Новости Нижегородской области 16 июля: карта АЗС, трагедия и похолодание

Утро 16 июля в Нижегородской области начинается без воздушных тревог, но с трагических новостей из Шатков и Лыскова. В регионе продолжают обсуждать ситуацию с бензином и возможные последствия топливого кризиса для экономики, а власти запускают цифровые сервисы для помощи автомобилистам. Тем временем на смену жаре приходит резкое похолодание с дождями и сильным ветром. Обо всём по порядку рассказывает nn.aif.ru.