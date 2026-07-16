Новости Нижегородской области 16 июля: карта АЗС, трагедия и похолодание

Утро 16 июля в Нижегородской области начинается без воздушных тревог, но с трагических новостей из Шатков и Лыскова. В регионе продолжают обсуждать ситуацию с бензином и возможные последствия топливого кризиса для экономики, а власти запускают цифровые сервисы для помощи автомобилистам. Тем временем на смену жаре приходит резкое похолодание с дождями и сильным ветром. Обо всём по порядку рассказывает nn.aif.ru.
БПЛА в Нижегородской области 16 июля.
Минувшая ночь в регионе прошла спокойно. Режим беспилотной был объявлен в 20:14 15 июля, и не снят на момент публикации материала. Режим ракетной опасности в Нижегородской области не объявлялся, сообщений о работе систем ПВО не поступало.
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова работал в штатном режиме, ограничения на приём и отправку воздушных судов не вводились.
Молодой хоккеист разбился на мотоцикле в Нижегородской области.
15 июля в рабочем посёлке Шатки простились с 18-летним Кириллом Шибановым — воспитанником хоккейного клуба «Атлант» и перспективным вратарём местной команды.
Страшная авария произошла 13 июля в центре посёлка. Молодой человек попал в ДТП на мотоцикле и получил тяжёлые травмы. Медики оперативно прибыли на место происшествия и доставили спортсмена в больницу, однако после аварии он впал в кому.
Жители Шатков и друзья семьи до последнего надеялись, что молодой организм справится с последствиями травм и Кирилл сможет восстановиться. Однако спустя два дня стало известно, что юноша скончался, не приходя в сознание.
Прощание с хоккеистом состоялось 15 июля в Троицкой церкви в Шатках. Обстоятельства смертельного ДТП продолжают устанавливать сотрудники Госавтоинспекции.
Рабочий погиб в Лыскове: расследованием занялись следователи и трудовая инспекция.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 75-летнего мужчины во время работ по спилу аварийных деревьев в Лыскове.
По данным следствия, трагедия произошла 14 июля. Во время выполнения работ автомобильный кран с рабочей платформой, на которой находился мужчина, упал. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины аварии.
Параллельно собственную проверку начала Государственная инспекция труда Нижегородской области. Специалисты выясняют, состоял ли погибший в трудовых отношениях с организацией и связан ли несчастный случай с производственной деятельностью.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 16 июля: появился цифровой сервис и сохраняются ограничения.
Топливная ситуация в регионе остаётся напряжённой. На крупных сетевых АЗС цены сохраняются на относительно стабильном уровне: по данным Яндекс Карт, на «Лукойле» АИ-92+ стоит 64,25 рубля за литр, АИ-95 — 69,50 рубля, на «Газпромнефти» АИ-92 продаётся по 65,53 рубля, а АИ-95 — по 69,99 рубля.
В то же время на части независимых заправок стоимость топлива остаётся значительно выше. Так, на АЗС «Опти» литр АИ-92 стоит 167 рублей, АИ-95 — 177 рублей, а АИ-98 — 197 рублей. На некоторых заправках сохраняются перебои с наличием отдельных видов топлива.
Для помощи автомобилистам власти региона запустили интерактивную карту наличия бензина на АЗС. Воспользоваться сервисом можно через сайт правительства Нижегородской области, портал «Карта жителя» или специальное мини-приложение в МАКС.
Особенностью проекта стало участие волонтёров, которые в режиме реального времени отслеживают наличие топлива и длину очередей более чем на 60 заправках региона. Кроме того, получить информацию можно по телефону горячей линии 122 (добавочный 6).
Интересно, что продолжающийся дефицит топлива может сказаться не только на автомобилистах, но и на стоимости товаров в магазинах.
Как отметил профессор ННГУ Александр Золотов, длительное сохранение проблем с поставками бензина способно привести к удорожанию продукции, перевозимой автомобильным транспортом. В зоне риска находятся прежде всего розничная торговля, оптовый сектор и сельское хозяйство.
По оценкам эксперта, цены на продукты могут увеличиться на 3−15%, а при значительном росте стоимости топлива дополнительная нагрузка на конечную стоимость товаров составит от 1 до 4,5%.
Погода в Нижегородской области 16 июля: жара сменилась осенней прохладой.
После нескольких по-летнему жарких дней Нижегородскую область ждёт резкое похолодание. По данным сервиса Яндекс Погода, температура воздуха днём не поднимется выше +17 градусов, а к вечеру может опуститься до +11…+12.
Практически весь день в регионе будут идти дожди различной интенсивности. Наиболее сильные осадки ожидаются в дневные часы, когда вероятность дождя достигнет 80%.
Дополнительный дискомфорт создаст северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Синоптики также предупреждают о понижении атмосферного давления, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.