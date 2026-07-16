Через месяц в Хабаровском крае стартуют съемки комедийно-приключенческого фильма

Проект кинокомпаний «Пропеллер Продакшн», «АрсПикчерз» и «Тайга» вошел в число победителей первого Дальневосточного грантового конкурса Фонда кино. По условиям гранта, не менее 30% творческой команды должны составлять жители ДФО. Поэтому в съемках примут участие не только звезды российского кино, но и артисты местных театров, а также представители малочисленных народов Дальнего Востока. Картина в жанре роуд-муви расскажет историю о двух подростках, отправившихся в опасное путешествие по Амуру. Большая часть съемок пройдет на территории края в августе и сентябре этого года. «Более 90% фильма будет снято у нас — это серьезный вклад и большая ответственность. Наш край уникален, важно показать не только характеры героев, но и дальневосточную природу, великий Амур и бескрайнюю тайгу», — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин. Премьера фильма запланирована на осень 2027 года.