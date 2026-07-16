Омский суд обязал бывшую опекуншу вернуть детям одежду

Прокуратура Омской области сообщает в четверг, 16 июля 2026 года, что выявила факт необоснованного удержания жительницей села Алексеевское предметов одежды, приобретенных на пенсии по потере кормильца опекаемых ею двух детей, оставив их без сезонных вещей и предметов первой необходимости.
"Установлено, что женщина, приняв в 2021 г. под опеку двух детей — 13-летнюю девочку и ее 11-летнего брата, являлась получателем положенных детям социальных выплат, часть из которых она расходовала на покупку одежды.
После отстранения от обязанностей за ненадлежащее исполнение она отказалась передавать несовершеннолетним приобретенное на их средства имущество, в связи с чем прокуратура направила в суд исковое заявление", — рассказали в ведомстве.
Как заявляется, суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры. Кроме того, с бывшей опекунши взыщут еще и размер государственной пошлины.
Отмечается, что исполнение судебного решения находится на контроле надзорного органа.