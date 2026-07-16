В Красноярске для строительства метротрама заморозят грунт у станции «Улица Копылова»

В Красноярске на площадке будущей станции метротрама «Улица Копылова» продолжается строительство эскалаторного тоннеля. Для работ смонтировали замораживающую станцию, которая поможет укрепить грунт перед проходкой. Эскалаторный тоннель, или наклонный ход, считается одним из самых сложных этапов метростроения. Его длина составит почти 70 метров, глубина заложения — 35 метров. В отличие от обычных тоннелей, этот будут строить под углом 30 градусов от поверхности к платформам. Трасса проходит через несколько слоев грунта, в том числе водоносных. Чтобы сделать участок безопасным для работ, специалисты применят искусственное замораживание. Вокруг будущего тоннеля пробурили 43 скважины и установили в них замораживающие колонки. Их соединили с замораживающей станцией трубопроводом в единый контур. По системе будет циркулировать хладагент — раствор воды и хлористого кальция, охлажденный до −22 градусов. По расчетам специалистов, через несколько недель грунт на участке проходки начнет приобретать нужную твердость. Это позволит строителям безопасно продвигаться дальше. Сейчас на объекте также установили 20 временных чугунных колец, блокоукладчик и лебедку. Всего в наклонном ходе смонтируют 90 чугунных колец. Для сборки используют гидравлическую машину, которая позволяет устанавливать элементы по всей окружности тоннеля. Напомним, что ранее в Красноярске начали вывозить грунт со стройплощадки метро на улице Карла Маркса.