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На подъездах к Крымскому мосту образовалась очередь из 297 машин

Очередь из 297 автомобилей образовалась на подъездах к Крымскому мосту. Машины ожидают ручного досмотра со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщил телеграм-канал с оперативной информацией о ситуации на подходах к мосту.

Источник: Life.ru

Движение по Крымскому мосту ранее приостанавливали с 00:15 до 04:59 мск. После снятия ограничений автомобили продолжили пропускать через пункты досмотра.

Водителям рекомендуют учитывать возможное ожидание при планировании поездки. Досмотр транспорта проводят с обеих сторон моста.

Ранее сообщалось, что в некоторых населённых пунктах Крыма перебои с электроснабжением продолжались более 12 дней. Глава республики Сергей Аксёнов сообщил о подготовке графика поставок автономных генераторов. В первую очередь оборудование получат территории, которые дольше других оставались без света. Власти намерены распределять источники электропитания поэтапно.

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