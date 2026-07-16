До Омска пешком дошёл ещё один путешественник

Ранее мы писали о других путешественниках, которые идут пешком через всю Россию. Семейная пара Павел и Тамара 19 января вышли из Москвы и намерены на своих четырёх добраться до Владивостока. В мае они заглянули в Омск, где их встретили около сотни омичей, следящих за их маршрутом.