До Омска пешком дошёл ещё один путешественник

Ещё один путешественник пешком идёт к цели. Житель Новосибирска Максим Алексеев идёт через города России от родного города в Сочи. На днях он дошёл до Омска. В нашем городе новосибирец успел посетить Краеведческий музей, прогуляться по улице Ленина и набережной. В планах также посетить деревню Окунево.
До моря в Сочи сибиряку предстоит пройти 5600 км, которые он намерен преодолеть за 150 дней. Между Новосибирском и Омском он шёл 26 дней, заглядывая по пути в малые сёла и деревни.
Идею отправиться навстречу приключениям Максим объясняет скукой. Работа привела к выгоранию. О своих приключениях в дороге Максим рассказывает в соцсетях в группе «Котов путь».
Ранее мы писали о других путешественниках, которые идут пешком через всю Россию. Семейная пара Павел и Тамара 19 января вышли из Москвы и намерены на своих четырёх добраться до Владивостока. В мае они заглянули в Омск, где их встретили около сотни омичей, следящих за их маршрутом.