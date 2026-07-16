Заявку с именем Долиной для операций с недвижимостью отозвали из Роспатента

Заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» для сделок с недвижимостью, которая поступила в Роспатент от имени певицы Ларисы Долиной, отозвали. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документам, заявку подали в феврале этого года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна. Решение о признании заявки отозванной было принято 7 июля.
Уточняется, что под брендом «Лариса Долина Сохранить и приумножить» планировалось осуществлять в РФ операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.
Представитель артистки Сергей Пудовкин после публикации документов назвал эту заявку глупостью и отметил, что вокруг имени Долиной много издевательств, сказано в статье.
Суд может снизить сумму ущерба в иске Ларисы Долиной. Такое мнение 11 июня выразил адвокат Андрей Алешкин. Певица потребовала возместить причиненный ей вред на сумму более 176 миллионов рублей.
В апреле артистка рассказала журналистам о жизни после скандала с продажей квартиры в Москве. Она назвала историю самым страшным и сложным периодом в жизни.