Заявку с именем Долиной для операций с недвижимостью отозвали из Роспатента

Заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» для сделок с недвижимостью, которая поступила в Роспатент от имени певицы Ларисы Долиной, отозвали. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило РИА Новости, изучив базу ведомства.