Подросток получил 4 года колонии за смайлики в поддержку террористов

Следствие установило, что в период с ноября по декабрь 2025 года несовершеннолетний осуществлял денежные переводы в поддержку террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Злоумышленник использовал для этого механизм платных реакций под постами в одном из мессенджеров.