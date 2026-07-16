Подросток получил 4 года колонии за смайлики в поддержку террористов

Суд в Кемеровской области вынес приговор 17-летнему жителю города Белово. Подростка признали виновным в финансировании террористической деятельности, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.
Следствие установило, что в период с ноября по декабрь 2025 года несовершеннолетний осуществлял денежные переводы в поддержку террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Злоумышленник использовал для этого механизм платных реакций под постами в одном из мессенджеров.
Противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России во взаимодействии со следователями. Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»).
Наказание для несовершеннолетнего правонарушителя назначено в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.
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