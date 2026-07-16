Подростки из пяти стран присмотрелись к учёбе в Хабаровске

В Хабаровском крае завершилась международная программа «Здравствуй, Россия!», участниками которой стали 28 подростков из Австралии, Китая, Беларуси, Объединённых Арабских Эмиратов и Палестины. С 6 по 15 июля гости знакомились не только с достопримечательностями региона, но и с возможностями для учёбы и будущей профессии, сообщили в комитете по делам молодёжи правительства края.
Особенно молодых иностранцев заинтересовали хабаровский «Кванториум» и Дальневосточный университет путей сообщения. Подростки попробовали собирать механизмы, работать с цифровыми технологиями и узнали, как в крае готовят инженеров, программистов и экономистов. Один из участников из ОАЭ признался, что после поездки задумался о переезде в Хабаровск ради работы.
Учебную программу дополнили путешествия по региону. Делегация побывала в Сикачи-Аляне, увидела древние петроглифы и познакомилась с культурой коренных народов Приамурья, прошла по экотропе Большехехцирского заповедника и полюбовалась лотосами Комарова. Гостям также показали Амур с борта теплохода, музей Амурского моста, православные храмы и традиции дальневосточного казачества.
Участников учили готовить традиционные блюда, пригласили в плейбек-театр и предложили стать соавторами спектакля. Перед финалом восемь подростков вместе с эвенской певицей Гявук записали песню о путешествии по Хабаровскому краю, а в завершение каждому гостю вручили символический паспорт дальневосточника.
В проект попадают победители международных конкурсов на знание русского языка, истории и культуры России. «Здравствуй, Россия!» действует с 2014 года, ежегодно в разные регионы страны приезжают около 700 подростков от 14 до 19 лет.
Поездка прошла в рамках федерального проекта «Россия в мире» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Организаторы рассчитывают, что знакомство с дальневосточными вузами, технологиями и культурой поможет участникам определиться с будущей профессией и вернуться в Хабаровский край уже в качестве студентов.