Кот в огуречной маске на билете принёс жительнице Мордовии выигрыш в лотерее

А ранее уроженка Воронежской области Галина Абдуллаева выиграла суперприз в лотерее — более 16,8 миллиона рублей. Женщина приобрела два билета через мобильное приложение перед самым началом розыгрыша. По словам победительницы, она купила билеты прямо на работе, ни на что не расчитывая. Числа в таблице ею были выбраны случайным образом. Уже закончив трудовой день, женщина решила взглянуть на итоги и пришла в шок от того, что её выигрыш составил 16 808 689 рублей.