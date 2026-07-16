В Назарово 17-летний подросток стал дроппером за 7 тысяч рублей

В Назарово полицейские раскрыли схему неправомерного оборота банковских карт с участием 17-летнего подростка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Молодой человек откликнулся на предложение о лёгком заработке в интернете, купил банковскую карту и передал её неизвестному для проведения сомнительных операций.
За один «рабочий» день он получил 7 280 рублей вознаграждения. Однако его действия быстро привлекли внимание полиции.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее мы сообщали, что студентку-дроппера осудили в Красноярске за 2,5 тысячи рублей.