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В Назарово 17-летний подросток стал дроппером за 7 тысяч рублей

Он завёл банковскую карту и передал её неизвестному.

В Назарово полицейские раскрыли схему неправомерного оборота банковских карт с участием 17-летнего подростка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Молодой человек откликнулся на предложение о лёгком заработке в интернете, купил банковскую карту и передал её неизвестному для проведения сомнительных операций.

За один «рабочий» день он получил 7 280 рублей вознаграждения. Однако его действия быстро привлекли внимание полиции.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщали, что студентку-дроппера осудили в Красноярске за 2,5 тысячи рублей.