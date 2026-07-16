Пассажир рейса Красноярск — Хабаровск пытался выйти из самолета во время полета

В линейный отдел МВД в аэропорту Хабаровска поступила информация о пассажире, который вел себя неадекватно во время перелета по маршруту Красноярск — Хабаровск. Мужчина игнорировал замечания экипажа, сквернословил и предпринял попытку открыть аварийный люк. Прибывшие на борт транспортные полицейские задержали 40-летнего жителя Красноярска и сопроводили в дежурную часть. Как выяснилось, он был в невменяемом состоянии, нецензурно выражался и отказывался подчиняться требованиям членов экипажа. На дебошира составлен протокол за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.