В Украине у УПЦ отобрали до 3 тыс. храмов за время СВО

Он подчеркнул: отнятый храм или собор не означает, что люди, которые ходили туда молиться, перешли в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). «К примеру, монастырь Киево-Печерской лавры отобран, и Верхняя и Нижняя лавра отобраны. Мне присылают друзья материалы, скажем, из Киева в Рождество. Прекрасно же, праздник-то должен быть, битком набито должно быть. Десять человек на рождественской службе стоит, из них пятеро — охранники. Нет у них людей. Люди не перешли», — рассказал Таксюр.