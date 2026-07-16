В Украине у УПЦ отобрали до 3 тыс. храмов за время СВО

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за время СВО до 3 тыс. храмов. Об этом ТАСС рассказал украинский и российский православный писатель и публицист, член совета движения «Другая Украина» Ян Таксюр.
«Я могу сказать, что за время проведения специальной военной операции они (украинские власти — прим. ТАСС) отжали примерно две тысячи с чем-то храмов, чуть ли не до трех. Точной статистики нет», — сказал он.
Он подчеркнул: отнятый храм или собор не означает, что люди, которые ходили туда молиться, перешли в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). «К примеру, монастырь Киево-Печерской лавры отобран, и Верхняя и Нижняя лавра отобраны. Мне присылают друзья материалы, скажем, из Киева в Рождество. Прекрасно же, праздник-то должен быть, битком набито должно быть. Десять человек на рождественской службе стоит, из них пятеро — охранники. Нет у них людей. Люди не перешли», — рассказал Таксюр.
Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.
Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. В августе 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, направленный на фактический запрет деятельности канонической УПЦ на Украине. 2 июля 2025 года он лишил предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия украинского гражданства.