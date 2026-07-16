Мошенники выманивают у дачников смс-коды под предлогом якобы проверки счётчиков

Аферисты атакуют российских дачников. Они нацелились на тех, кто проводит большую часть летнего сезона за городом и не имеют возможности пустить в свою городскую квартиру представителей соответствующих организаций для контроля расхода электричества или воды.
Мошенники обзванивают граждан, заявляя о якобы предстоящей проверке счётчиков компанией энергосбыта. Тем, кто говорит, что не может в указанный срок быть дома, аферист предлагает оформить онлайн-заявку на проверку. В ходе беседы злоумышленник выманивает код, который приходит гражданину в СМС, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
После этого в игру вступают другие мошенники, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов или Росфинмониторинга и убеждают жертву перевести сбережения на якобы безопасный счёт.
Накануне финансист Щербаченко предупредил, что мошенники размещают фейковые вакансии о работе для пожилых.
Тем временем психолог Хорс раскрыл, как мошенники доводят жертв до самоповреждения.
Пять наиболее популярных уловок мошенников летом 2026 года здесь на KP.RU.