Мошенники выманивают у дачников смс-коды под предлогом якобы проверки счётчиков

Мошенники обзванивают граждан, заявляя о якобы предстоящей проверке счётчиков компанией энергосбыта. Тем, кто говорит, что не может в указанный срок быть дома, аферист предлагает оформить онлайн-заявку на проверку. В ходе беседы злоумышленник выманивает код, который приходит гражданину в СМС, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.