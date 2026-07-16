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Мошенники выманивают у дачников смс-коды под предлогом якобы проверки счётчиков

МВД: мошенники атакуют дачников предложениями онлайн-проверки счётчиков.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты атакуют российских дачников. Они нацелились на тех, кто проводит большую часть летнего сезона за городом и не имеют возможности пустить в свою городскую квартиру представителей соответствующих организаций для контроля расхода электричества или воды.

Мошенники обзванивают граждан, заявляя о якобы предстоящей проверке счётчиков компанией энергосбыта. Тем, кто говорит, что не может в указанный срок быть дома, аферист предлагает оформить онлайн-заявку на проверку. В ходе беседы злоумышленник выманивает код, который приходит гражданину в СМС, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

После этого в игру вступают другие мошенники, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов или Росфинмониторинга и убеждают жертву перевести сбережения на якобы безопасный счёт.

Накануне финансист Щербаченко предупредил, что мошенники размещают фейковые вакансии о работе для пожилых.

Тем временем психолог Хорс раскрыл, как мошенники доводят жертв до самоповреждения.

Пять наиболее популярных уловок мошенников летом 2026 года здесь на KP.RU.