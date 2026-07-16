Сеть центров здоровья расширяют в Иркутской области

«Открытие центра здоровья в Черемховской городской больнице № 1 — это значимый шаг в повышении доступности превентивной медицины для местных жителей. У населения появилась возможность в комфортных условиях, рядом с домом пройти скрининговое обследование и получить персональные рекомендации по сохранению здоровья. Стратегическая цель — не лечить болезнь, а предотвратить ее, научить людей ответственному отношению к себе. До 2030 года планируется открыть в регионе еще восемь новых центров», — отметил министр здравоохранения региона Андрей Модестов. Центры здоровья успешно функционируют на семи клинических базах: в Иркутской городской клинической больнице № 8, Иркутской городской поликлинике № 17, Тайшетской районной больнице, Братской городской больнице № 5, Усольской городской больнице, Саянской городской больнице и на базе Черемховской городской больницы № 1. Главный врач Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики имени Федора Углова, главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава региона Павел Поленов подчеркнул, что специалисты центров нацелены на выявление ключевых факторов риска: вредных привычек, нерационального питания, низкой физической активности и избыточной массы тела. Ранняя диагностика этих состояний позволяет предотвратить развитие серьезных хронических неинфекционных заболеваний. С начала 2026 года специалистами центров здоровья уже разработано 17 418 индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, а 3 650 гражданам рекомендованы индивидуальные программы здорового питания.