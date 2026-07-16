В Омской области ремонтируют 45 образовательных учреждений

В Омской области в 2026 году капитально ремонтируют 45 объектов образования по президентскому нацпроекту «Молодёжь и дети». На эти цели предусмотрено около четырёх миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
Работы завершили досрочно в Седельниковской средней школе № 1. Ещё 18 объектов находятся в высокой степени готовности. В их числе — Шараповская школа Марьяновского района, где подрядчик занимается отделкой учебных кабинетов и обновлением фасада. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории.
По графику ремонт продолжается в Горьковском и Тюкалинском детских садах, Омском авиационном колледже имени Н. Е. Жуковского, школе № 101, детских садах № 279 и 369, а также в Омском колледже инновационных технологий, экономики и коммерции.
Хорошие темпы работ отмечены в Нагибинской школе Тюкалинского района, детском саду «Солнышко» Москаленского района, Александровской школе Шербакульского района, Тарской основной школе № 12, Омском промышленно-экономическом колледже и в омских школах № 91, 122 и 138. Региональному министерству образования и главам районов поручено контролировать качество ремонта и соблюдение установленных сроков.