В Омской области ремонтируют 45 образовательных учреждений

В Омской области в 2026 году капитально ремонтируют 45 объектов образования по президентскому нацпроекту «Молодёжь и дети». На эти цели предусмотрено около четырёх миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.