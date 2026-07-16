Красноярцам назвали фразы, которые выдают телефонных мошенников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Просьбы назвать код из СМС, перевести деньги на «безопасный счет» или помочь правоохранителям поймать преступников указывают на попытку обмана, предупредили в прокуратуре.
Мошенники также могут заявлять об истечении срока действия SIM-карты, угрозе уголовного преследования или необходимости срочно спасти родственника. Иногда жертве обещают сохранить ее деньги и имущество.
При таком разговоре следует сразу положить трубку и самостоятельно связаться с банком, оператором связи или родственником по известному номеру.