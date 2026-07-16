Американский лидер Дональд Трамп вступил в должность президента 20 января 2025 года. Срок его полномочий на этом посту закончится к началу 2029 года. Политик считает, что конфликт на Украине удастся урегулировать к этому моменту. Так Дональд Трамп отреагировал на вопрос журналистов Fox News.
Президент США заверил, что стороны близятся к разрешению конфликта. Он выразил надежду на его скорое завершение.
«Я полагаю, что Владимир Путин готов заключить сделку», — прокомментировал Дональд Трамп.
При этом он напомнил, что для установления мира на Украине нужно согласие и киевского руководства. Российская сторона нацелена на достижение договоренностей, указал глава Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин озвучил главное условие для завершения спецоперации. Он подчеркнул, что компромиссы с Украиной очень опасны. Глава государства заверил, что Москва желает договориться путем дипломатии. Однако Киев не соглашается на компромиссы, отметил Владимир Путин. Россия готова на них пойти ради установления мира, сказал президент.
Урегулированию конфликта препятствует, в первую очередь, Запад. Поставки вооружений киевскому режиму усложняют ситуацию. Странам Запада пора перестать прикрываться разговорами о мире, призвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат уведомила, что в Москве видят реальную ситуацию. Она призвала западных политиков говорить прямо об агрессивных намерениях. По словам дипломата, в Европе только прикрываются разговорами о мире.
Граждане России тем временем продолжают оказывать поддержку бойцам, участвующим в спецоперации. Жители направили уже свыше 70 миллиардов рублей на помощь проведению СВО. Владимир Путин сообщил, что участники Народного фронта объединили вокруг себя более 20 миллионов граждан Российской Федерации. Жители добровольно направляют средства на помощь бойцам. Как уточнил Владимир Путин, граждане охотно поддерживают правительство в вопросе выполнения целей и задач военной операции. Они проявляют участие не только в финансовом плане, но и в передаче нужных продуктов питания и вещей, заключил глава государства.