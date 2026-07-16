Трамп считает, что конфликт на Украине удастся разрешить до окончания срока его полномочий

Граждане России тем временем продолжают оказывать поддержку бойцам, участвующим в спецоперации. Жители направили уже свыше 70 миллиардов рублей на помощь проведению СВО. Владимир Путин сообщил, что участники Народного фронта объединили вокруг себя более 20 миллионов граждан Российской Федерации. Жители добровольно направляют средства на помощь бойцам. Как уточнил Владимир Путин, граждане охотно поддерживают правительство в вопросе выполнения целей и задач военной операции. Они проявляют участие не только в финансовом плане, но и в передаче нужных продуктов питания и вещей, заключил глава государства.