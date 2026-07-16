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В Екатеринбурге 17 скульптур Гаврилова отреставрируют и установят в ЦПКиО

В парке Маяковского установят отреставрированные скульптуры Гаврилова.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге в парке Маяковского стартовала реставрация 17 скульптур художника Валерия Гаврилова. Ранее фигуры находились в парке Лесоводов. Работы по их обновлению проходят в специально построенном для реставрации ангаре.

— По словам реставраторов, дерево — не самый легкий материал для работы. Каждая скульптура с годами разрушается и состоит на какую-то часть из дерева, которое не подвергалось воздействию внешней среды, и из деструктированного, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Все 17 фигур планируется отреставрировать в течение двух лет. После этого их установят в лестной части парка Маяковского, где скульптуры станут музеем под открытым небом. Также на территории обустроят освещение, дорожки и систему видеонаблюдения.

Как рассказал директор ЦПКиО Павел Зубакин, часть фигур — «Любовь», «Воспитание», «Исседон-победитель» и «Грифы, стерегущие золото» — обновят уже в этом году ко Дню основания города в ноябре. Посмотреть на отреставрированные скульптуры можно будет возле центральной арки и детской железной дороги.